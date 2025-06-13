شكرا لبحثكم عن خبر شخصيات اعتبارية تصل يافع للمشاركة في مهرجان التراث السنوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع – لبعوس

وصل مساء اليوم الجمعة إلى مديرية يافع لبعوس وفد يضم شخصيات اعتبارية للمشاركة في فعاليات مهرجان يافع التراثي، الذي يُقام سنويًا احتفاءً بالموروث الثقافي والشعبي.

وضم الوفد كلاً من: الأمير محمد غالب العفيفي، ووكيل وزارة العدل الأستاذ علي مديد، ورجل الأعمال الشيخ أبو إبراهيم الخلاقي.

كما رافقهم عضوا اللجنة الإعلامية للمهرجان: الإعلامي نجيب محفوظ الكلدي، والإعلامي فواز الحنشي.

ومن المقرر أن تنطلق صباح يوم غد السبت فعاليات مهرجان "الهجر"، فيما سيُقام يوم الأحد مهرجان "الموسطة - بين المحاور"، ويُختتم يوم الإثنين بمهرجان "المفلحي"، وسط مشاركة واسعة من وفود القبائل من مختلف المناطق.

وسيشهد المهرجان عروضًا متنوعة من البرع، والزوامل، والقصائد الشعرية، والفقرات التراثية التي توارثتها أجيال يافع عبر العقود، في احتفال سنوي يعكس عمق الهوية الثقافية.

ويُعد مهرجان يافع التراثي واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المحافظات الجنوبية، حيث يحرص أبناء يافع على حضوره سنويًا، لما يمثله من رمزية تاريخية وروح اجتماعية متجذّرة في ذاكرة المكان والناس.