شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإيراني يعلن اسماء منشآت نووية تعرضت لهجوم إسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن التلفزيون الإيراني تعرض منشآت نووية إيرانية لهجوم إسرائيلي فجر اليوم.

وقال التلفزيون الإيراني إن منشأة نطنز النووية في طهران تعرضت لهجوم إسرائيلي وارتفاع أعمدة الدخان بالقرب من مجمع نطنز.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف مراكز القيادة العسكرية والبنى التحتية النووية.

وأكد أن العدو الإسرائيلي استهدف مناطق سكنية في طهران وعدة مدن أخرى.

ونقلت قناة الميادين عن مراسلها في طهران اان العدوان الإسرائيلي استهدف قيادات عسكرية في العاصمة طهران.



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