شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: ضربنا قلب برنامج إيران النووي واستهدفنا علماء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية تستهدف "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

وقال: "ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني وبرنامج التسلح النووي".

كما أكد استهداف علماء نوويين إيرانيين بارزين يعملون على تصنيع قنبلة نووية إيرانية، مضيفا: "ضربنا قلب برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وزعم نتنياهو أن "إيران خصبت يورانيوم يكفي لصنع 9 قنابل نووية".

وأوضح أن "هذه العملية ستلحق الضرر بالبنية التحتية النووية الإيرانية وقدراتها العسكرية، ومصانع الصواريخ البالستية".

وأشار نتنياهو إلى أن هذه العملية ستستمر لأيام.

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية “عام كلاوي” ضد البرنامج النووي الإيراني

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعلن، فجر اليوم، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “عام كلاوي”، استهدفت منشآت عسكرية ونووية في العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها، في خطوة وصفها بأنها “ضربة استباقية” تهدف إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن العملية شملت قصف عشرات المواقع الحساسة، بينها منشآت لتخصيب اليورانيوم، وقواعد للحرس الثوري الإيراني، وبطاريات دفاع جوي، ومراكز بحث وتطوير مرتبطة بالقدرات النووية. وأضافت أن الضربات استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو الخسائر المتوقعة.