عاجل: الإعلان عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وعدد كبير من ضباط الجيش الإيراني (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - �لإعلام الرسمي الإيراني يؤكد مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالغارات الإسرائيلية على طهران

عدن - ياسمين التهامي - �لإعلام الرسمي الإيراني يؤكد مقتل قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالغارات الإسرائيلية على طهران

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