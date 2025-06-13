شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: شاهد أول فيديو يوثّق الانفجارات وسط العاصمة الإيرانية طهران بعد القصف الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام دولية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، أولى المشاهد المصوّرة التي توثّق الانفجارات العنيفة وسط العاصمة الإيرانية طهران، عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية حساسة.

وتُظهر المقاطع المتداولة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من مواقع متعددة، وسط حالة من الذعر بين السكان، بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية.

???? الجيش الإسرائيلي يُعلن:

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات "دقيقة وناجحة" استهدفت:

مقرات عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

منشآت مرتبطة ببرنامج إيران النووي.

مراكز اتصالات واستطلاع في العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.

كما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الإسرائيلي نفّذ أيضًا عمليات اغتيال استهدفت "شخصيات إيرانية بارزة" خلال الضربات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويتهم.

???? الوضع الميداني:

انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من طهران.

تحليق مكثّف للطائرات في أجواء العاصمة.

أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، لم تؤكدها السلطات الإيرانية حتى الآن.

⚠️ السلطات الإيرانية لم تصدر بعدُ بيانًا رسميًا بشأن حجم الأضرار أو طبيعة الرد المتوقع.

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