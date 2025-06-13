شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل تقصف العاصمة الايرانية والمواقع النووية "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه الأثناء غارات جوية مركزة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، وفقًا لمصادر عسكرية متقاطعة وسط حالة من الاستنفار غير المسبوق في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الضربات تستهدف منشآت يُشتبه أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني ومراكز قيادة عسكرية، في محيط أصفهان وطهران، وسط تعتيم إعلامي رسمي من الجانبين حتى اللحظة.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من تحذير مسؤولين إسرائيليين من أن فشل جولة المحادثات النووية الأخيرة مع طهران قد يدفع تل أبيب إلى تنفيذ عملية عسكرية "في أي وقت".