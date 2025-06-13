شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من الإعلان عن ضربة إسرائيلية ضد إيران.. السفارة الأمريكية توجه اتهامًا خطيرًا للحوثيين (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت السفارة الأمريكية لدى اليمن جماعة الحوثي باستخدام ما وصفتها بـ"المخيمات الصيفية المزعومة" لتجنيد الأطفال، معتبرةً أن هذه الأنشطة تُجرد الطفولة من براءتها وتسهم في دفع الصغار نحو جبهات القتال. وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "في كل صيف، ينبغي أن يلاحق الأطفال أحلامهم، لا أن يُساقوا إلى الحروب". وأضافت: "إن هذه المخيمات التي يديرها الحوثيون الإرهابيون تسلب براءة الأطفال في اليمن. دعوا الأطفال ينعمون بطفولتهم". وتثير برامج الحوثيين الصيفية جدلًا واسعًا، إذ تتهمها منظمات حقوقية بتوظيفها لأغراض تعبئة طائفية وتجنيد قسري للأطفال، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

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