شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" تسرب رسالة من الحوثيين (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سربت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وثيقة رسمية وصلتها من جماعة الحوثي الانقلابية، بشأن استمرارية هجمات الجماعة على الكيان الاسرائيلي وحظر مرور سفنه عبر مضيق باب المندب والبحر الاحمر، وموقف الجماعة من القضية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي وحصاره المتواصلين على قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة تلقتها من رئيس هيئة الأركان العامة في قوات جماعة الحوثي محمد عبدالكريم الغماري، تضمنت تهنئته للمجاهدين في كتائب عز الدين القسام بحلول عيد الأضحى "مقرونة بالفخر والاعتزاز بصمودكم الأسطوري، وبطولاتكم الخالدة".

وقال القيادي الحوثي، الغماري، في رسالته لكتائب القسام:" إن ما يجترحه مجاهدو القسام من عمليات نوعية، وضربات موجعة ومواقف إيمانية راسخة، هو موضع إعجاب وإلهام لكل الأحرار، وهو دليل لا يدحض على أن من توكل على الله، وثبت في ساحات الوغى، فإن النصر حليفه ولو اجتمعت عليه قوى الأرض".

مضيفا: "إن غزة، التي صارت رمزًا للعزة، لن تكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام، رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه آمنوا بأن الجهاد فريضة، وبأن النصر وعد من الله لعباده المستضعفين الصادقين". قبل ان ينتقل الى توضيح موقف جماعة الحوثي من استمرار عمليات اسناد غزة والمقاومة الفلسطينية بوجه العدوان.

وتابع: "نشد على أياديكم الطاهرة، ونؤكد لكم أن اليمن ــ شعبا وجيشا وقيادة ــ سيبقى حاضرًا في ميدان المعركة مع فلسطين، قلبا وسلاحًا، موقفا ودعاء، حتى يتحقق الوعد وتعود الأرض لأهلها،.. ونجدد العهد في هذا العيد عيد التضحية، أن درب الجهاد هو دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء، كما أن القدس في عقيدتنا ومناهجنا وبوصلتنا".



ياتي هذا بالتزامن مع مواصلة جماعة الحوثي الانقلابية، هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الكيان الاسرائيلي وموانئه ومطاراته بجانب استمرار حظر مرور سفن الكيان والسفن المتجهة اليه عبر بحر العرب ومضيق باب المندب والبحر الاحمر ضمن اعلانها "استمرار الحصار البحري والحظر الجوي على الكيان اسنادا لغزة".

وتعرض الكيان الاسرائيلي الثلاثاء (10 يونيو)، لهجوم صاروخي واسع وغير مسبوق، بصواريخ باليستية ذات خاصية انشطارية الى صواريخ متعددة، فاجأت منظومات الدفاعات الجوية للكيان، حسب ما أعلنه جيش الاحتلال الاسرائيلي، وجماعة الحوثي الانقلابية، بتبنيها الهجوم، واصابة احد صواريخها مطار اللد (بن غوريون).



بالتوازي، أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، رسميا، ليل الثلاثاء (10 يونيو) اعلانا خطيرا، عن تصعيد جديد، قالت انه سيكون "متعدد الاتجاهات" ردا على موجة العدوان الاسرائيلي الجديدة على اليمن، في سياق تصاعد الهجمات المتبادلة بينها والكيان الاسرائيلي ضمن اعلانها "استمرار عمليات الحظر الجوي والحصار البحري على الكيان اسنادا لغزة".