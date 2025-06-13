شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من الفلكي محمد عياش من المتوقع في بلادنا خلال الأيام القادمة .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر الفلكي اليمني محمد عياش من أجواء مناخية متقلبة يشهدها عدد من مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة، تميزها رياح شمالية غربية نشطة وارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

وأوضح عياش أن مناطق المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستتأثر برياح نشطة، تزداد حدتها مع ساعات منتصف النهار، ما قد يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وارتفاع معدلات الغبار.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مناطق شرق ووسط البلاد ستشهد موجة حر لافتة، حيث يُتوقع أن تلامس درجات الحرارة أواسط الأربعينيات مئوية، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي آثارها الصحية.

ودعا عياش المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية، خصوصاً أثناء ساعات الظهيرة، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.