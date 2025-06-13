شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميزات جديدة في مايكروسوفت أوفيس قد لا تكون تعرفها والان مع التفاصيل

تعتبر مايكروسوفت أوفيس واحدة من أبرز الحزم البرمجية المستخدمة في العالم، حيث بدأت رحلتها منذ إطلاق النسخة الأولى في 19 نوفمبر 1990. ومنذ ذلك الحين، أضافت مايكروسوفت العديد من الميزات الجديدة إلى التطبيقات مثل وورد وإكسل وباوربوينت. ورغم أن الكثير من المستخدمين يعتمدون على هذه البرامج بشكل يومي، إلا أن هناك ميزات متقدمة قد تكون غائبة عن علمهم.

أولى هذه الميزات هي "البحث الذكي" التي تقدم لك معلومات إضافية حول الكلمات أو العبارات أثناء الكتابة، مما يوفر الوقت والجهد. كذلك، توفر ميزة الإملاء في وورد إمكانيات تحويل الكلام إلى نص، مما يساعد المستخدمين على كتابة الأفكار بسرعة.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة "النسخ" التي تحول التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة، مما يسهل على الطلاب التركيز أثناء المحاضرات، بينما تسهل ميزة المقارنة في وورد على المستخدمين مراجعة الاختلافات بين مستندين.

أما في تطبيق ون نوت، فتوفر ميزة "ماث أسيستنت" إمكانية حل المعادلات الرياضية، مما يعد مفيدًا للطلاب. كما أن ميزة "علبة الوارد المركز عليه" في آوتلوك تساعد على تنظيم الرسائل المهمة، في حين أن ميزة "الأجزاء السريعة" تتيح إعادة استخدام كتل نصية بشكل سريع وفعال.

تقدم مايكروسوفت أيضًا ميزة "أخبرني المزيد" التي تسهل العثور على الخيارات في التطبيقات، بالإضافة إلى ميزة "إينك ريبلاي" التي تعيد عرض الرسوم التوضيحية بشكل متحرك، مما يعد مفيدًا للمدرسين في شرح الدروس.

من خلال هذه الميزات، تواصل مايكروسوفت تحسين تجربة مستخدميها وتقديم أدوات تسهل العمل والتركيز.