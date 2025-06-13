شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة يمنية تحقق انجازا لافتاة في دولة الإكوادور (الاسم + الوثائق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في انجازا لافتا نظرا للتحديات التي واجهتها حققت الطالبة اليمنية، رئام عادل أحمد محمد مطهرالخالدي المركز الأول في امتحانات الثانوية العامة في دولة الإكوادور بمعدل متميز بلغ 99.2%.

ويُعد هذا الإنجاز لافتًا نظرًا للتحديات التي واجهتها، وعلى رأسها صعوبة اللغة الأسبانية ، كونها اللغة الرسمية للدولة

وقد ذكرت الطالبة رئام الصعوبات التي واجهتها في بداية رحلتها التعليمية بعد وصولها مع أسرتها إلى الإكوادور قبل ست سنوات، إلا أنها، عقدت العزم على تخطيها،

وقد تمكنت من تحقيق المركز الأول على مستوى المدرسة طوال مرحلة الثانوية، حاصلة على تقدير واحترام معلميها وإدارة المدرسة.

كما كانت مشاركة بفاعلية في الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمدرسة، وهي الأنشطة التي كانت تتولى مسؤوليتها بعد منحها ثقة إدارة المدرسة في هذا الجانب .

وقد أهدت هذا النجاح لوالديها تقديرًا لدعمهما وتشجيعهما المستمر، كما أهدته لجميع أفراد عائلتها في اليمن والسعودية والأردن