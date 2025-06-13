شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 65 ألف ريال...أطلقوا سراحه بعد قتل والده فخرج وقتل اخاه ! .. تفاصيل جريمة شنيعة في صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في جريمة مروعة تعكس تصاعد حالات العنف الأسري في ظل غياب القانون، أقدم شاب يُدعى يوسف حمود السوادي، على قتل شقيقه الأكبر يونس السوادي، في سوق العند بمحافظة صعدة، على خلفية خلاف مالي بسيط.



وأكدت مصادر محلية لـالمشهد اليمني، اليوم الخميس، أن الجاني أطلق النار على شقيقه إثر خلاف نشب بينهما حول مبلغ مالي لا يتجاوز 65 ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 110 دولارات أمريكية)، ما أدى إلى مقتل الضحية على الفور.



وأوضحت المصادر أن يونس السوادي ينحدر من منطقة الأهنوم بمحافظة عمران، وكان يعمل في مجال التجارة بمدينة صعدة، في حين يعمل شقيقه القاتل يوسف كمزارع في مديرية كتاف وادي العليب، التابعة لمحافظة صعدة.



وأضافت المصادر أن القاتل كان قد ارتكب جريمة سابقة بحق والده، إلا أن قياديًا حوثيًا تدخّل حينها، وأطلق سراحه من السجن، مكتفيًا بإلزامه بالعمل مجانًا في مزرعته الخاصة، في تجاوز صريح للإجراءات القانونية، وتحويل بعض السجون – بحسب المصادر – إلى ما يشبه "أسواق الرقيق" الحديثة، حيث يتم استخدام الجناة كقوة عمل لصالح نافذين.



وتُعد هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة من الانفلاتات الأمنية، وغياب العدالة، وسط مطالبات متصاعدة بوضع حد لهذه الانتهاكات، وإعادة هيبة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين.