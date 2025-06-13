شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...حريق هائل يلتهم منازل ومعرض سيارات في شارع تعز جنوب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع، مساء اليوم الخميس، حريق هائل في حوش خشبي يقع بجوار فندق "زهرة الربيع" في منطقة شميلة بشارع تعز، وسط العاصمة صنعاء.

ووفق شهود عيان، فقد امتدت ألسنة اللهب بسرعة إلى أجزاء من المنازل المجاورة، كما أتت النيران على جزء من معرض سيارات وثلاجة تبريد كبيرة بشكل كامل، مخلفة أضراراً مادية جسيمة.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُسجل أي استجابة من قبل فرق الدفاع المدني، فيما يواصل الحريق توسعه وسط مناشدات المواطنين بتدخل عاجل لإخماد النيران والحد من تفاقم الخسائر.