شكرا لبحثكم عن خبر شرعياً.. كشف ملابسات وفاة أربعة شبان من يافع عند جبل الزيتونة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المركز الوطني للطب الشرعي بالعاصمة عدن، اليوم، نتائج الكشف الظاهري الأولي لجثث الشبان الأربعة الذين عُثر عليهم متوفين داخل مركبة متوقفة على الخط العام بمحافظة لحج، في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت تساؤلات واسعة.

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن الفحص أظهر أن سبب الوفاة يعود إلى الاختناق الحاد بغاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن تسرب الغاز المستخدم لتشغيل المركبة، مشيرًا إلى أن الضحايا تعرضوا لنقص حاد في الأوكسجين داخل السيارة المغلقة، ما أدى إلى فقدانهم الوعي ثم وفاتهم، دون وجود مؤشرات على تعرضهم لعنف جسدي أو مواد سامة.

وأضاف البيان أن الكشف تم من قِبل أخصائي الطب الشرعي، بالتنسيق مع إدارة الطب الشرعي والبحث الجنائي في محافظة لحج، حيث دعمت نتائج الفحص فرضية الوفاة نتيجة استنشاق الغاز في بيئة مغلقة ومحدودة التهوية.

وأكد المركز أنه بصدد تسليم التقرير الكامل للنيابة المختصة لاستكمال مجريات التحقيق، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام الغاز في المركبات، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت، أمس، على السيارة متوقفة إلى جانب الطريق في منطقة جبل الزيتون بمحافظة لحج، وبداخلها أربعة شبان، جميعهم مفارقون للحياة، ليتم نقل الجثامين إلى المركز الوطني للطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.