شكرا لبحثكم عن خبر في عملية هجرة غير شرعية مدبرة إختفاء نصف وفد الصومال الى مؤتمر العمل الدولية بجنيف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحت ذريعة تمثيل الصومال في الدورة 113 لمؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف ارسلت حكومة الصومال التي يرأسها حسن شيخ محمود وفدا مكوناً من 24 فرداً للمشاركة في هذا المحفل العالمي ولكن سرعان ما تبين ان اكثر من نصف أعضاء الوفد الصومالي قد اختفوا بدون اثر في عملية هجرة غير شرعية متنكرة في شكل مهمة دبلوماسية جرى تدبيرها بعناية فائقة.ويعتقد ان الفارين استغلوا مؤتمر جنيف كمدخل إلى اروبا،متخلين عن ادوارهم الرسمية لطلب اللجوء او إعادة التوطين في دول اروبية.

وتشير التقارير ان كل فرد من أعضاء الوفد المفقودين دفع ما لا يقل عن ثلاثين ألف دولار للحصول على تأشيرات سويسرية رسمية وان هذه الرسوم دفعت عبر مسؤولين كبار بمن فيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوسف محمد آدم و الامين العام لاتحاد نقابات العمال الصومالية عمر فاروق عثمان وكلاهما الآن في قلب هذه الفضيحة المتنامية التي أثارت الصدمة بين المراقبين وكشفت ايضا عن فساد متجذر داخل الدولة الصومالية ومؤسساتها بما في ذلك سفارتها في الخارج