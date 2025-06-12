شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن جاهزية القوات الأميركية لضرب إيران ..."بانتظار أمر ترامب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، الثلاثاء، إنه قدّم للرئيس دونالد ترامب "مجموعة واسعة من الخيارات للقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المفاوضات النووية".

وأكد جهوزية القوات الأميركية لضرب إيران في حال أعطيت الأمر بذلك.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه ترامب إن إيران أصبحت "أكثر تشددا" في المحادثات النووية، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

وحذر الرئيس الأميركي أيضا من أن "الخيار البديل عن التفاوض سيكون سيئا جدا".