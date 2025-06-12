شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...صاروخ حوثي يخطئ طائرة مدنية في سماء إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، تجاوزه طائرة مدنية بفارق ضئيل، وفق موقع "نيوز18" الناطق باللغة الانجليزية.

وتم اعتراض الصاروخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في الوقت المناسب.

وأظهرت اللقطات، التي شاركتها غرفة الحرب الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، طائرة ركاب تحلق بالقرب من المنطقة قبل لحظات من الاعتراض.

وقالت غرفة الحرب الإسرائيلية في منشور على "إكس": "في وقت سابق اليوم، كاد صاروخ باليستي حوثي أطلق على مدنيين إسرائيليين أن يصيب طائرة مدنية. لولا كفاءة الدفاعات الجوية الإسرائيلية ، لكان هناك حدث خسائر جماعية سببه إرهابيون مدعومون من إيران".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "حدد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وقال إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في عدة مناطق.

وأعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من اليمن وتدعمها إيران مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في مقطع فيديو إن الجماعة أطلقت "صاروخين باليستيين" استهدفا المطار الرئيسي لإسرائيل.

وجاء الهجوم الحوثي بعد يوم من شن القوات الإسرائيلية غارة جوية على الحديدة، وهي مدينة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

أوقف الحوثيون المدعومون من إيران ، الذين يقولون إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين، هجماتهم خلال وقف إطلاق النار في غزة الذي استمر شهرين وانتهى في مارس، لكنهم استأنفوها عندما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.