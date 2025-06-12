شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن محاولة تجنيس اللاعب عادل عباس قبيل هذه المباراة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي بشير سنان:بمشاركته يوم أمس أمام منتخب لبنان، استطيع التأكيد على أن الكابتن عادل عباس كان تحت أنظار وسطاء دولة شقيقة لتجنيسه ..

واضاف: من عادل اختار المشاركة باسم اليمن وإلى آخر لحظة كانت هناك اتصالات - اطلعت عليها- لوسطاء بمحاولة عدم مشاركته..

بالتوفيق يا ابني، برضه بلادنا أولى بموهبتك، وان شاء الله ترجع أفضل مما كانت.

واختتم:للتجنيس شروط كثيرة، أهمها هزم مشاركة اللاعب في مباراة للفريق الوطني الأول.