شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن محاولة تجنيس اللاعب عادل عباس قبيل هذه المباراة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي بشير سنان:بمشاركته يوم أمس أمام منتخب لبنان، استطيع التأكيد على أن الكابتن عادل عباس كان تحت أنظار وسطاء دولة شقيقة لتجنيسه ..
واضاف: من عادل اختار المشاركة باسم اليمن وإلى آخر لحظة كانت هناك اتصالات - اطلعت عليها- لوسطاء بمحاولة عدم مشاركته..
بالتوفيق يا ابني، برضه بلادنا أولى بموهبتك، وان شاء الله ترجع أفضل مما كانت.
واختتم:للتجنيس شروط كثيرة، أهمها هزم مشاركة اللاعب في مباراة للفريق الوطني الأول.
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