شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل وصارم من العاصمة صنعاء لهؤلاء من مغبة القيام بهذا الأمر في النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت أمانة العاصمة صنعاء، التي تخضع لسلطات الحوثيين الانقلابيين، تحذيراً صارماً لشركات الإعلان العاملة ضمن نطاق أمانة العاصمة، توعدت فيه باتخاذ إجراءات قاسية ضد من يخالف قرار مقاطعة السلع والمنتجات التابعة لشركات إسرائيلية وأمريكية وغيرها من الشركات الداعمة لإسرائيل.

وأكد أمين العاصمة، حمود عُباد، أن الأمانة سبق وأن أوقفت إحدى الشركات التي قامت بتركيب لوحات إعلانية تروج لمنتجات حليب مشمولة بالقوائم المقاطعة في بعض شوارع العاصمة، مشدداً على توجيه الجهات المعنية بإزالة أي لوحات إعلانية مخالفة.

ودعا عُباد المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المديريات إلى تكثيف حملات الرقابة والمتابعة للمراكز التجارية والأسواق، وسحب المنتجات المخالفة في حال وجودها، في خطوة تُعد تأكيداً على حرص الأمانة على تطبيق قرار المقاطعة دون استثناء.

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار سلطات الحوثيين في صنعاء بفرض قيود سياسية على السوق المحلي، وإلزام الشركات والمستهلكين بالامتثال لمقاطعـة منتجات شركات معينة، ما يثير جدلاً واسعاً حول تأثير هذه الإجراءات على حرية السوق واختيارات المستهلكين.