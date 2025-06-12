شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توجه تحذيراً "غير معتاد" للسفن في الخليج العربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، وهي وكالة الأمن البحري البريطانية، تحذيرها “غير المعتاد”، للسفن في منطقة الخليج العربي، مشيرة إلى “توتر إقليمي متزايد” يمكن أن يشكل تهديدات للسفن في المنطقة.

وأُبلغت هيئة عمليات النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO) بتزايد التوترات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري، مما يؤثر بشكل مباشر على البحارة. ونُصحت السفن بتوخي الحذر عند عبور الخليج العربي وخليج عُمان ومضيق هرمز.

في خطوة أثارت قلق الجميع أصدرت إدارة ترامب أوامر إخلاء للموظفين غير الأساسيين في السفارة الأميركية في العراق، ومرافقها الدبلوماسية في البحرين والكويت يوم الأربعاء.

تأتي التحذيرات وأوامر الإخلاء بعد أن هددت إيران علنًا بمهاجمة قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا ما بادرت بهجوم. ويأتي هذا بعد أن وصلت محادثات الاتفاق النووي الإيراني، التي كانت واعدة في السابق، إلى طريق مسدود بشأن قدرة إيران على التمسك بحقها في برنامج تخصيب مدني. ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يستجيبون لدعوات المتشددين في الولايات المتحدة لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالقوة إذا لزم الأمر.