شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات أميركية عسكرية جديدة وصادمة بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي تصريحات جديدة وصادمة، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، أن القوات الأميركية والإسرائيلية لم تستطع تدمير القدرات العسكرية لليمنيين.

وقال كوريلا، في إحاطة أمام لجنة القوات المسلحة بالكونغرس الأميركي أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة و “إسرائيل” لم تنجحا في ردع أو القضاء على التهديد اليمني.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن اليمنيين، رغم الضربات التي تلقّوها، لا يزالون قادرين على شن هجمات بطائرات مسيّرة مفخخة على الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ عمليات ضد الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار كوريلا إلى تدمير البنية التحتية المدنية لليمنيين، مؤكدًا أنها لم تحقق أهداف الحرب المتمثلة بالحد من القدرات العسكرية الصاروخية والمسيرة لقوات صنعاء.

وكانت أميركا أعلنت تصعيد هجماتها العسكرية على اليمن في مارس الماضي، بذريعة حماية الملاحة الدولية، مستهدفة الأحياء المدنية والمطارات والموانئ وخزانات الوقود والإصلاحيات المركزية، أدت إلى مقتل وجرح آلاف اليمنيين.

وجاء التصعيد الأميركي على اليمن في إطار سعي واشنطن لمساندة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على غزة، بهدف وقف الإسناد اليمني.

وأعلنت أميركا وقف الحرب على اليمن بموجب اتفاق غير مباشر بين واشنطن وصنعاء بوساطة عمانية، تتوقف بموجبه أميركا عن استهداف اليمن مقابل وقف الرد العسكري من صنعاء على سفنها في البحر.

وخلال المواجهة التي استمرت نحو 52 يومًا، أسقطت صنعاء عدد من الطائرات المسيرة الأميكية من طراز MQ9، وتسببت بسقوط ثلاث مقاتلات حربية من طراز F18 المتطورة.



كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات أميركية عسكرية جديدة وصادمة بشأن اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.