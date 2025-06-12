شكرا لقرائتكم خبر عن عددهم 4.. شاهد اول صورة للسيارة ولاحد الشباب المتوفين بظروف غامضة والكشف عن اول تحرك للامن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر بان عثر على ٤ شباب متوفين داخل سيارة في خط جبل الزيتونه بمثلث العند، واجهزة أمن الملاح كلفت بنزول فريق من التكنيك الجنائي لكشف أسباب الوفاة وايضاحها للرأي العام . الصورة لأحد المتوفيين يدعى عادل اليافعي والذي كتب فيها حالة على صفحته بالفيس بوك "صوب عدن"



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