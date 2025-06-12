شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يتحدث لاول مرة عن خروجه من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية، إن خروجه من العاصمة صنعاء في ديسمبر 2017 كان خروجًا داميًا، جاء بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن هذا الخروج كلّف أسرته خسارة الزعيم علي عبدالله صالح.



وفي كلمة له خلال لقاء عيدي عقد في مدينة المخا، أوضح العميد طارق صالح أن جماعته وقواته ومنذ ذلك الحين تُعد العدة للعودة إلى صنعاء، مؤكداً أن التحضيرات التي تتم حالياً بسيطة لكنها تتطور باستمرار، وهناك فارق كبير بين ما كان وما هو عليه الواقع اليوم.

وانتقد العميد طارق بشدة بعض الأصوات التي تهاجم جهود القوى المناهضة للحوثيين وتسعى لبث الفرقة والتخريب بين الأطراف الجمهورية، مؤكداً أن بعض هذه الأصوات تسلمت أموالاً مقابل محاولات التشويش على وحدة الصف ومشروع استعادة الدولة.



وأضاف قائلاً: "الناس تعيش اليوم وسط الريح والغبار، لكنها لا تزال تقاوم وتصمد، ولن تسمح للعبث السياسي والمزايدات أن تنال من عزيمتها وإرادتها".

وأكد طارق صالح أن معركة اليمنيين الحقيقية هي ضد المشروع الحوثي الإيراني، وأن الوقت قد حان لنبذ الخلافات الثانوية وتوحيد الجهود الوطنية لاستعادة الجمهورية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

