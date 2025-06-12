شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعيدون رسم خريطة صنعاء بأسماء رموز شيعية "الإمام الهادي"بدلًا من سنحان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت ميليشيا الحوثي على اجتياز مساحات واسعة من أراضي مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وشرعت في إعادة تسميتها بأسماء رموز دينية شيعية، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من مخطط ممنهج للتغيير الديموغرافي في محيط العاصمة.



وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني"، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين أطلقوا اسم "عزلة الإمام الهادي" على منطقة كبيرة في مديرية سنحان، والتي سبق أن جرى تغيير اسمها إلى "مديرية صنعاء الجديدة".



وأضافت المصادر أن الجماعة أجرت تغييرات سابقة في المنطقة، من بينها تغيير اسم "شارع المِية"، الذي يقسم المديرية إلى نصفين، إلى جانب تغيير أسماء مدارس ومنشآت حكومية بأسماء شخصيات دينية مرتبطة بالمذهب الزيدي.



وأكدت المصادر أن هذه التغييرات تأتي في إطار ما وصفته بـ"السياسة السلالية" التي تتبناها الجماعة، على غرار ما قام به الإمام يحيى الهادي الرسي في فترات سابقة من التاريخ اليمني، عبر فرض هوية مذهبية على حساب التركيبة السكانية الأصلية.



ويحذر نشطاء وحقوقيون من أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحلال عناصر موالية للجماعة في مناطق نفوذ جديدة، بما يخدم مشروعها في إحكام السيطرة الديموغرافية والعقائدية على محيط صنعاء، بما لذلك من تبعات اجتماعية وسياسية على المدى البعيد.