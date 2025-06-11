شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الليبي يتقدم في المثلث الحدودي ومليشيات البرهان تعترف بالهزيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر عسكرية إن الجيش الليبي تمكن من طرد الجيش السودان والحركات المتطرفة المتحالفة معه من المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا واعترف الجيش للسوداني بهزيمته ووصفها بانها خطة للترتيب الدفاعي واصدر الجيش الليبي بيانا حول مسرح العمليات القتالية هناك

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً نفت فيه مزاعم ” قوات البرهان ” المتحالفة مع تنظيم الاخوان المسلمين في السودان.

وجاء بيان القيادة العامة ردًا على بيان أصدره ” المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة السودانية ” اتهم فيه الجيش الليبي بالاعتداء على الأراضي السودانية.

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستغراب شديد ما ورد في البيان الصادر اليوم عن المتحدث باسم ” القوات المسلحة السودانية ” والذي تضمّن مزاعم باطلة لقواتنا بالتدخل في مناطق حدودية سودانية بهدف الاستيلاء عليها و الإنحياز لأحد أطراف النزاع، وهي رواية مكررة لا تمتّ للواقع بأي صلة.

وإزاء هذه المزاعم الخطيرة والباطلة ، نؤكد الآتي:

أولاً – تنفي القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نفياً قاطعاً هذه الإدعاءات بشأن مهاجمة قواتنا للأراضي السودانية، وتعدّ هذه المزاعم الإعلامية محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي افتراضي .

ثانيًا – تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بأنها لم ولن تكن يوماً مصدر تهديد لجيرانها، بل كانت دائماً حريصة على استقرار المنطقة، وضبط حدودها، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر تنسيق أمني صارم ومحكم مع كافة دول الجوار .

وفي هذا الصدد ، تُذكّر القيادة العامة بأن ليبيا عامة ومناطق الشرق والجنوب الشرقي خاصة هي أشد المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان وما رتبه من أزمة إنسانية تسببت في نزوح مئات آلاف الأشقاء السودانيين إلى أراضينا – ضيوفًا بين أهلهم وإخوانهم الليبيين – وهو الأمر الذي تُصر ” القوات المسلحة السودانية ” على عدم مراعاته بعدائها غير المبرر و مزاعمها الباطلة .

ثالثًا – إن القوات المسلحة العربية الليبية، ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية، تتابع بقلق تكرار اعتداءات ” القوات المسلحة السودانية ” على الحدود الليبية في الآونة الأخيرة وهو أمر آثرنا معالجته بهدوء حفاظًا على حسن الجوار ، مع احتفاظنا بحق الرد على أي خرق كما حدث الأيام الماضية واليوم باعتداء قوة تتبع ” القوات المسلحة السودانية ” على دورية عسكرية تابعة لنا خلال ممارستها واجبها المشروع المكلفة به في تأمين الجانب الليبي من الحدود وهو أمر انتهى في زمانه ومكانه بعيدًا عن التهويل الإعلامي الصادر من ” القوات المسلحة السودانية ” .

رابعًا – ترفض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رفضًا قاطعًا المحاولات المتكررة لـ” القوات المسلحة السودانية ” بالزج باسمنا في الصراع مع هذا الطرف أو ذاك ( سواء كان سودانيًا أو إقليميًا ) وهو أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان ، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً.

خامسًا – تجدد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية دعوتها الصادقة لكافة الأطراف السودانية بتحكيم العقل ووضع حد للنزاع الصفري هناك ووقف آثاره الكارثية على الشعب السوداني الشقيق خاصة والمنطقة عامة ، كما تؤكد استعدادها لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء النزاع بالطرق السلمية بما يضمن عودة كافة النازحين ويحفظ وحدة الأراضي السودانية ومقدرات الشعب السوداني الشقيق .

ختاماً، تجدد القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تأكيد التزامها الكامل بمبادئ حسن الجوار، والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في الوقت الذي لن تتهاون فيه في حماية كل شبر من ليبيا من أي إعتداء أو أي تهديد كان على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

قيادة منتصرة، سيادة مصانة، وحدود لا تُمس.

عاشت ليبيا حرة أبية

القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية

