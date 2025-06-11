شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أكبر منجم ذهب في العالم بقيمة 83 مليار دولار في هذه الدولة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اكتشاف جيولوجي مذهل قد يُعيد رسم خريطة الثروات المعدنية في العالم، أعلنت هيئة الجيولوجيا في مقاطعة هونان الصينية عن اكتشاف رواسب ضخمة من خام الذهب عالي الجودة، يُعتقد أنها تحتوي على أكثر من 1000 طن من المعدن النفيس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام حكومية وموقع Science Alert، فإن هذه الاحتياطيات الذهبية الهائلة تقع في منطقة بينغجيانغ بشمال شرق هونان، وتضم 40 عرقًا ذهبيًا على عمق يصل إلى كيلومترين، مع احتمال امتدادها إلى 3 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفق نماذج ثلاثية الأبعاد حديثة.

ويُقدّر قيمة هذا الاكتشاف بنحو 600 مليار يوان، أي ما يعادل 83 مليار دولار أميركي، ما يجعله مرشحًا ليكون أكبر وأغنى منجم ذهب تم اكتشافه على الإطلاق، متجاوزًا بذلك احتياطي منجم "ساوث ديب" الشهير في جنوب إفريقيا الذي يُقدَّر بـ900 طن.

ذهب يُرى بالعين المجردة

قال الجيولوجي "تشن رولين" من الهيئة الصينية إن "عدداً من النوى الصخرية التي تم استخراجها من المنجم أظهرت الذهب بالعين المجردة"، مضيفًا أن كل طن متري من الخام يحتوي على 138 غرامًا من الذهب، وهو ما يعد مستوى غير مسبوق، إذ يُعد الخام "عالي الجودة" عالميًا عندما يتجاوز 8 غرامات فقط للطن الواحد.

هل بلغ العالم ذروة الذهب؟

تأتي هذه الأخبار في وقت تثار فيه تساؤلات عديدة حول ما إذا كان العالم قد بلغ ما يُعرف بـ"ذروة الذهب" — وهي النقطة التي تصبح فيها الاكتشافات الاقتصادية الجديدة للذهب نادرة جدًا.

لكن هذا الاكتشاف العملاق في هونان يُثبت أن الأرض ما زالت تخبئ كنوزًا تحت أعماقها، ويمنح دفعة جديدة لصناعة التنقيب عن الذهب عالميًا.

آفاق مستقبلية.. الذهب ثنائي الأبعاد

في تطور آخر مذهل، نشر علماء في أبريل الماضي دراسة علمية توصلوا فيها إلى صناعة نوع جديد من الذهب ثنائي الأبعاد يُعرف باسم "جولدين – Goldene"، وهو طبقة بسمك ذرة واحدة فقط. ويتميز بخصائص فريدة تختلف عن الذهب التقليدي، مما يفتح الباب أمام استخدامات تكنولوجية مبتكرة في المستقبل.