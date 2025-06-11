شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات عنيفة بين جيش الشرعية والحوثيين وسقوط عدد كبير من الضحايا "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القوات المرابطة في جبهة ثره، الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين تدمير موقع تابع لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) كان يُستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة، وذلك في رد مباشر على هجوم حوثي نفذته المليشيا صباحاً باستخدام طائرات مسيّرة.

وأوضح مصدر عسكري أن الهجوم الحوثي لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن وحدات المراقبة والرصد حددت موقع إطلاق الطائرات، وتم استهدافه بدقة عالية، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية، في ظل استمرار تصعيد الحوثيين في محاولة لاختراق دفاعات المقاومة دون جدوى.