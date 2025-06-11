شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق اين ...الكشف عن مكان إطلاق أربعة صواريخ حوثية نحو إسرائيل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منصة متخصصة في الشأن العسكري والأمني، عن مكان إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، عددًا من الصواريخ، يوم أمس الثلاثاء.

وقالت منصة "ديفانس لاين" إن مليشيا الحوثي أطلقت، مساء الثلاثاء، أربعة صواريخ من مواقع قريبة من جبل "حام" بمديرية المتون محافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وكانت مليشيا الحوثي، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها استهدفت مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين أحدهما "فرط صوتي نوع فلسطين2، والآخر نوع ذو الفقار".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، وذلك بعد ساعات من شنّ غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأوضح الجيش في بيان أن الصاروخ “تم اعتراضه على الأرجح”، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في الوسط، بينما سُمع دوي انفجارات في سماء القدس.

وأفاد البيان لاحقًا بأنه “تم إطلاق صواريخ اعتراضية إضافية بسبب احتمال سقوط شظايا ناجمة عن عملية الاعتراض”.