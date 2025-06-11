شكرا لبحثكم عن خبر خبير عسكري يكشف خسائر روسيا جراء هجوم "شبكة العنكبوت".. ما تأثيراته؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف مسؤول عسكري ألماني كبير أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيّرة مطلع الأسبوع الماضي والذي بات يعرف بـ"شبكة العنكبوت" ألحق على الأرجح أضرارًا بنحو 10% من أسطول القاذفات الإستراتيجية لروسيا وأصاب بعض الطائرات أثناء تجهيزها لشن ضربات على أوكرانيا.

وأفاد الميجر جنرال كريستيان فرويدنغ في تسجيل صوتي على يوتيوب أنه "وفقًا لتقييمنا، تضررت أكثر من 12 طائرة، قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 وتو-22 بالإضافة إلى طائرات استطلاع من طراز إيه-50".

وقال الميجر الذي ينسق المساعدات العسكرية التي تقدمها برلين إلى كييف وهو على اتصال وثيق مع وزارة الدفاع الأوكرانية إن طائرات إيه-50 المتضررة والتي تعمل بشكل مشابه لطائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم (أواكس) التابعة لحلف شمال الأطلسي كانت على الأرجح لا تعمل عندما جرى استهدافها. وتقدم طائرات الإنذار المبكر معلومات دقيقة لساحة المعركة لمركز العمليات الجوية.

تأثيرات الهجوم الأوكراني

وشرح المسؤول العسكري الألماني "نعتقد أنه لم يعد من الممكن استخدامها كقطع غيار. هذه خسارة، إذ لا يوجد سوى عدد قليل من هذه الطائرات.. أما بالنسبة لأسطول القاذفات بعيدة المدى، فقد تضرر 10% منه في الهجوم بحسب تقييمنا".

وذكر مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تقدر أن الهجوم الأوكراني الجريء بطائرات مسيّرة أصاب ما يصل إلى 20 طائرة حربية روسية ودمر حوالي 10 منها، ويقول خبراء إن موسكو ستستغرق سنوات لتعويض الطائرات المتضررة بطائرات جديدة.

ولا يعتقد فرويدنغ رغم الخسائر حدوث أي تقليص فوري للضربات الروسية على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن موسكو لا تزال تحتفظ بنحو 90% من قاذفاتها الإستراتيجية التي يمكنها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز بالإضافة إلى إسقاط قنابل.

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وأضاف "لكن هناك بالطبع تأثير غير مباشر، إذ ستحتاج الطائرات المتبقية إلى القيام بالمزيد من الطلعات الجوية، مما يعني أنها ستُستهلك بشكل أسرع والأهم من ذلك التأثير النفسي الكبير"

وقال إن روسيا كانت تشعر بالأمان في أراضيها المترامية الأطراف، وهو ما يفسر أيضًا سبب عدم وجود حماية كافية للطائرات.

وتابع "بعد هذه العملية الناجحة، لم يعد هذا صحيحًا. ستحتاج روسيا إلى تكثيف الإجراءات الأمنية"

ووفقًا لفرويدنغ، هاجمت أوكرانيا مطارين جويين يبعدان حوالي 100 كيلومتر عن موسكو بالإضافة إلى مطار أولينيا في منطقة مورمانسك ومطار بيلايا الجوي بطائرات مسيّرة تعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن هجومًا خامسًا على مطار أوكرانيكا الجوي بالقرب من الحدود الصينية فشل.

وأوضح أن القاذفات التي تضررت كانت جزءًا مما يسمى بالثالوث النووي الروسي الذي يتيح نشر الأسلحة النووية جوًا وبحرًا وبرًا.

المصادر

رويترز