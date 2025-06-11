شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يفتح عينيه على تاريخها.. مشروع أممي كبير تترقبه مدينة (عدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ترقب مدن يمنية كبرى، من بينها (عدن وسقطرى وشبام وزبيد ومأرب) مشروعًا أمميًا كبيرًا تعمل عليه منظمة اليونسكو، يهدف إلى إدراجها ضمن قائمة المدن التاريخية والأثرية العالمية.

وكشفت مصادر أن العالم الآثاري د. نونو أوليفيرا، مدير منظمة اليونسكو في عدن، زار المدينة مؤخرًا في إطار مهمة تحضيرية للمشروع، أجرى خلالها لقاءات موسعة مع مسؤولين محليين وخبراء في التراث، حيث قدّم شروحات تفصيلية حول أهداف المشروع وخطوات تنفيذه.

وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الدكتور نونو مع الجهات المعنية إمكانية ضم مدينة عدن بالكامل أو اختيار مواقع ومعالم أثرية محددة لتكون ضمن القائمة، تاركًا تحديد ذلك للسلطات المحلية في المديرية والمحافظة، بالتعاون مع المختصين في هذا المجال.

ووفقا للمعلومات جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة للاستعانة بالباحثين وذوي الخبرة في المجال الأثري والتاريخي، على أن تقدم منظمة اليونسكو الدعم الفني والعلمي اللازم، بينما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية جمع وتعبئة البيانات والمعطيات المطلوبة.

وقد غادر الخبير نونو، وهو من أصل برتغالي، عدن متوجهًا إلى الدوحة، على أن يعود إلى المدينة في سبتمبر المقبل لمواصلة العمل على المشروع، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الهوية الثقافية والتاريخية لليمن على خارطة التراث العالمي.



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