شكرا لقرائتكم خبر عن "اسرائيل" تقصف اليمن مجددا (مواقع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو، بدء جيش الاحتلال الاسرائيلي، شن حرب مباشرة ضد جماعة الحوثي الانقلابية، تتجاوز الرد بغارات جوية على هجمات الجماعة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على موانئ الكيان ومطاراته ضمن اعلانها "الحظر الجوي والحصار البحري على الكيان حتى ايقاف عدوانه وحصاره على غزة".

جاء هذا في بيان لجيش الاحتلال نشره متحدثه لوسائل الاعلام العربية، افيخاي ادرعي، على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، قال فيه إن "سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية (الاسرائيلية) هاجمت أهدافًا تابعة لنظام الحوثي الارهابي في ميناء الحديدة في اليمن،.. بهدف تعميق الضربات السابقة للميناء".

مضيفا: إن هجوم السفن الحربية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على ميناء الحديدة صباح الثلاثاء (10 يونيو) جاء "ردًّا على الاعتداءات العدوانية التي ينفذها نظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل حيث يطلق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة نحو الأراضي الاسرائيلية، .. على مدار السنة ونصف الاخيرة".

واختتم البيان، بتهديد استمرار قصف ميناء الحديدة، قائلا: "نظرًا لاستخدام نظام الحوثي الميناء لاغراض عسكرية يكرر جيش الدفاع تحذيراته للمتواجدين داخل الميناء ويحثهم على الابتعاد وإخلاء المنطقة". وأردف: إن جيش الاحتلال "مصمم على مواصلة توجيه ضربات قوية لكل من يشكل تهديدًا على ‘اسرائيل‘".



من جانبها، اعلنت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، صباح الثلاثاء (10 يونيو)، عن تعرض اليمن الى عدوان اسرائيلي، استهدف محافظة الحديدة. ونقلت وكالة الانباء "سبأ" في صنعاء عن سلطات الجماعة قولها: إن "العدوان الإسرائيلي، استهدف بغارتين أرصفة ميناء الحديدة". من دون اي تفاصيل اضافية.



كما اعلنت جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل ابيب) بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين٢ والآخر نوع ‘ذوالفقار‘، أصاب أحدهما المطار بشكل مباشر وفشلت المنظومات باعتراضه".

مضيفا: إن قوات الجماعة "تؤكد أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المذكور مستمر (بن غوريون)، وتجدد تحذيرها من تبقى من الشركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار". وأردف: "كما تحذر الشركات والجهات المختلفة من استمرار التعامل مع ميناء ‘حيفا‘ الذي أصبح ضمن بنك الأهداف".

وتابع: "وليعلمِ العدوُّ المجرمُ أنَّ يمنَ الواثقينَ باللهِ المستندينَ إليهِ والمتوكلينَ عليهِ صامدٌ لا ينحني، ووفِيٌّ لا يتقاعسُ أو يتخاذلُ أو يخونُ، ومقدامٌ لا يتراجعُ أو يتنصلُ أو يترددُ، وشامخٌ لا يركعُ إلا للهِ كجبالِهِ الشماءِ الثابتةِ الراسخةِ لا تَهزهُ القواصفُ ولا تُزيلهُ العواصفُ. ولينتظرْ منا العدوُّ المجرمُ المزيدَ والمزيدَ دعمًا وإسنادًا لغزة".



ورأى الخبير العسكري والإستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري في حديث لقناة "الجزيرة" أن "الهجوم الإسرائيلي الأخير على ميناء الحديدة في اليمن يمثّل تحوّلًا نوعيًا في الأسلوب العملياتي للجيش الإسرائيلي، حيث يُعد أول هجوم بحري تنفّذه إسرائيل باستخدام سلاح البحرية، بعدما كانت تعتمد على الهجمات الجوية".

معلقا على دلالات هذا التحول بقوله: إن القدرات البحرية الإسرائيلية تشمل سفنًا وغواصات مزودة بصواريخ مجنحة قادرة على حمل رؤوس تقليدية، وتنوّع مدى هذه الصواريخ وفعاليتها يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمليات بعيدة المدى دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو دعم جوي، على عكس ما تتطلبه العمليات الجوية".

ونوه بأن "تشغيل الطائرات المقاتلة، مثل "F-35" و"F-16"، خارج مداها الطبيعي يمثل عبئًا عملياتيًا كبيرًا، إذ تحتاج للتزود بالوقود جوًا، وطائرات حماية، ما يجعل الخيار البحري أكثر مرونة وأقل تكلفة". مشيرا إلى "تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس وتوعده بفرض حصار بحري على الحوثيين".