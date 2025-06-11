شكرا لقرائتكم خبر عن تفكك في قلب الجماعة: قائد بارز يهدد مهدي المشاط.. وترتيبات خفية لإزاحته من الرئاسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مليشيا الحوثي تمزقًا داخليًا غير مسبوق، وسط أنباء مؤكدة عن توجه لإقالة مهدي المشاط من رئاسة ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، بعد تهديد صريح من أحد أبرز قادة الأمن الوقائي في الجماعة، المدعو "المرهبي"، الذي توعّده بالاعتقال إن لم يلتزم بالتوجهات الداخلية.



مصادر مطلعة كشفت أن المرهبي، المعروف بولائه للجناح العقائدي الصلب في الجماعة، وجّه تهديده العلني للمشاط على خلفية خلافات متصاعدة تتعلق بإدارة الملفات السياسية والعسكرية، لا سيما بعد تعمّق الخلاف بين المشاط ووزير الدفاع الحوثي، في مؤشر خطير على هشاشة القيادة العليا داخل الجماعة.



وبحسب المصادر، فإن هناك توجهًا حقيقيًا داخل الدوائر المغلقة للحوثيين لدفع يوسف الفيشي، أحد رموز التيار العقائدي المتشدد، إلى الواجهة كبديل للمشاط، في إطار تحضيرات لمرحلة جديدة يُتوقع أن تشهد إعادة ترتيب جذري في مراكز القوة داخل الجماعة، تمهيدًا لتصفية حسابات داخلية مؤجلة.



ويُنظر إلى الفيشي كخيار موثوق، نظراً لخلفيته العقائدية الصلبة، وقدرته على فرض الانضباط داخل صفوف الجماعة، إلى جانب سمعته بوصفه من "القيادات الثقيلة" التي لا تزال تحظى بقبول واسع داخل الأجنحة المتصارعة.



مصادر أخرى أكدت أن تصاعد الصراع حول وزارة الدفاع – على الرغم من أن حقيبتها شكلية إلى حد كبير – يعكس رغبة كل طرف في السيطرة على المنصة العسكرية، لما تمثله من رمزية إعلامية وقيمة معنوية في ظل تصدّع العمود الفقري للجماعة.



ويرى مراقبون أن ما يحدث داخل قيادة الحوثيين ليس مجرد خلاف تكتيكي، بل بداية حقيقية لانفجار داخلي قد يُعيد رسم خريطة النفوذ في الجماعة، ويُعجّل بتفككها التنظيمي، خاصة في ظل أزمة الثقة العميقة بين أجنحتها وتراجع قبضتها على الأرض في عدد من الجبهات.

