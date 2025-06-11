شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل محاولات إطفاء النيران...حريق هائل يلتهم سيارة فاخرة في الحديدة، وينفجر فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية ومواطنون في مدينة الحديدة، عن نشوب حريق هائل اندلع في سيارة فاخرة تسبّب في انفجارها، مما أثار حالة من الذعر والهلع بين السكان في المنطقة.

وبحسب شهود عيان، فإن الحريق بدأ بشكل مفاجئ، حيث اشتعلت النيران بسرعة داخل السيارة، ما دفع المواطنين إلى التحرك فورًا لمحاولة إطفاء الحريق، لكنهم فشلوا في ذلك بسبب اشتداد اللهب والانفجار الذي وقع لاحقًا.

وأشارت المصادر إلى أن ركاب السيارة نجوا من الحادث، إذ تمكّنوا من الخروج منها قبل أن تنفجر، وسط صراخ وصراخات من المارة الذين حاولوا المساعدة دون جدوى.

وأكد مواطنون أن الحريق كان شديدًا لدرجة أن الألسنة النارية كانت تصل إلى الجو، فيما انتشرت رائحة الدخان في أنحاء الشارع، ما أدى إلى توقف حركة المرور لبعض الوقت.

وحتى اللحظة، لا تزال أسباب الحريق مجهولة، ولا توجد معلومات دقيقة عن نوع السيارة أو طبيعة الحادث، وقد بدأت الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الانفجار والحرائق التي تسببت بها.

يُذكر أن الحديدة، التي تشهد منذ فترة توترات أمنية متقطعة، تشهد أحيانًا حوادث مماثلة تثير قلق السكان، وتزيد من مخاوفهم من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.