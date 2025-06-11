شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط عدني يروي عن قصة جمعته بعائلة من صنعاء تزور عدن (موقف مشرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى الناشط العدني أيمن الخضر عن تفاصيل قصة جمعته بعائلة من صنعاء داخل عدن .

وفي التفاصيل قال الخضر في منشور على صفحته الشخصية بفيس بوك رصده محرر كريتر سكاي جاء فيه :

اليوم كنت رايح الشيخ عثمان، ماشي في الخط فوق الباص اشوف سيارة منيكا فيها اطفال معلقين من الطاقات، شد انتباهي الاطفال متعلفين وفرحانين، هم من صنعاء رايحين البحر ونحن ماشين، تفكيري عند الاطفال، اقول لصاحب الباص اقدم، اشتي اكلم الرجال. قلت له نزل الاطفال الله يستر عليهم، بيسقطوا.

نزلهم، ومشى قدامنا، كان يمشي سرعة 70، وانا مركز عند السيارة ونحن نمشي في الخط عند تقاطع تخرج سيارة كرولا فيها 2 عيال وتدق صاحب السيارة اللي فيها الاطفال.

نزل صاحب السيارة الكرولا يصايح انت غلطان!

صاحب صنعاء مش غلطان ماشي في خطه والحق معه والله العظيم بكل ادب واحترام قال لصاحبنا اانت غلطان يا شبخ.

صاحبنا جلس يصيح عادك كمان تقول غلطان؟

قال اخرج من الخط، جنب على جنب، بنتفاهم جنبوا، نزلت من الباص انا واليد صاحب صنعاء قال خلاص، انا بصلح لك اللي تشتي قالوا العيال ما فيش سمكري مفتوح، انت ثمن الدقة.

جلسوا يتشارعوا، العيال قالو خلاص، 170 الف حقها.

قلت انت مش غلطان، انتم الغلطانين العيال يصيحوا انت مالك دخل؟ قلت لي دخل ونص لا تدفع لهم شي هم لازم يدفعوا لك.

جلسنا نتشارع، قلت للولد اللي جنبي افتح لي نت؟ الآن اشرشح بهم، واسمع بهم ام محمد اطلعهم لايف في شوارع عدنية

واحد منهم قال اوه انت صاحب شوارع عدنية؟ انت ايمن صح؟ قدنا اقول فين شفتك



قال صاحبه ايش يعني؟ بتستفزنا وبترضي علينا بالباطل؟ حتى لو انت مشهور يعني كذا بتصلح؟

قلت له هذا حرام الرجال ضيف، ومعه عائلة وانتم غلطانين عليه يا تصلحوا له سيارته، يا كل واحد يصلح سيارته، والدقة ما تستاهل، اختاروا قالوا لا، هو يصلح لنا حاولوا يبدلوا، ما رضوش دخلوا عناد معي صاحب صنعاء خرج فلوس بيعطيهم، وهو زعلان، قلت له لو تعطيهم انت مش رجال

قال يا اخي، ايش اعمل؟ اشتي اروح افرح الجهال اوديهم البحر

قفزت اجيب عسكري من النقطة، ويحكم على العيال يصلحوا لصاحب صنعاء السيارة العيال جننوا، جلسوا يصايحوا هذا كله من بعدك يا ايمن والله ما تروح لك. قلت الحق ما يعرف لا صنعاني ولا مصري الباطل ما يحبه الله وانا قلت لكم: كل واحد يصلح سيارته ما رضيتوا ادفعوا له الفلوس دفعوا له وراحوا صاحب صنعاء يجي ويعطينا الفلوس،وقال: هذه لك، انت تستاهل قلت ما اشتي جلس يحلف عليا بزعل منك ووو شليتها بعد شده وعلاج دخلت سوق القات. والله العظيم، صادفت العيال جالسين يدوروا، شكله نفصت عليهم حق القات اجيت لعندهم واحد قفز يصيح، قلت له اهدا امورك طيبة. قلت للمقوت:هات قات

شليت قات وتعشينا جلست انصحهم واحد اقتنع والثاني زعلان

خزنت وتعشيت ورجعت لهم الباقي حقهم

قلت للزعلان شوف كيف انا طيب ورجعت لكم فلوسكم بس الظلم حرام الرجال كان ضيف في بلادكم والضيف ما ينظلم ينكرم. لان اللي ما يكرم الضيف، ما يكرم نفسه ولا يعرف معنى الرجولة وابتسمت له وقلت عادك زعلان؟ طيب خزن وفكر ان الطيبة مش ضعف والحق ما يحتاج صوت عالي

مكانه زعلان مني ومقتنع انه على حق بالله انا علطان بشي ؟ خلاص بكره نخزن بلفلوس الباقي ونجلس ونشوف من الغلطان صح ولا لا ياجماعة ؟ ومنورين اصحاب صنعاء عدن بين اهلكم وناسكم