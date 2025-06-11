شكرا لقرائتكم خبر عن مقرب من علي محسن الأحمر يتحدث عن مفاجأة قادمة ستقلب الموازين باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي سيف الحاضرين عن مفاجأة قادمة ستقلب الموازين باليمن . وقال الحاضري : المشهد القائم يعكس حالة استسلام مخزية ومخجلة ومذلة للنخب السياسية، أمام إرادة رعاة الجريمة السياسية المسماة "خارطة الطريق". وأضاف :ترقّبوا المتغيرات القادمة... ستفاجئ الجميع. وأضاف : خرجنا لنَدفن الانقلاب الإيراني ونعود فاتحين،

ولم نخرج لنمنح شرعية لانقلاب المليشيات الإيرانية. واختتم : من يجرؤ على تبييض صفحة القتلة،

فليتأهب لدفع الثمن.

كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من علي محسن الأحمر يتحدث عن مفاجأة قادمة ستقلب الموازين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.