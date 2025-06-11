شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يستخدم لاول مرة سلاحًا جديدًا في قصف ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، لسلاح البحرية التابعة له، لقصف ميناء الحديدة، وذلك للمرة الأولى منذ شن عملياته في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن سلاح البحرية الإسرائيلي، نفذ، الثلاثاء، هجومًا نوعيًا على ميناء الحديدة غربي اليمن، في أول مشاركة معلنة للبحرية الإسرائيلية في عمليات مباشرة ضد مواقع حوثية.

وتتزامن تلك العمليات، مع تسريبات عن اختراق إسرائيلي كبير، للمليشيات الحوثية، الأمر الذي مكّن الاحتلال من تجنيد قيادات في المليشيات لتزويده بمعلومات دقيقة حول مواقع استراتيجية يستخدمها الحوثيون في اليمن.

وسبق الهجوم الأخير على ميناء الحديدة، تحذيرًا علنيًا لجيش الاحتلال مساء الاثنين، طالب فيه بإخلاء ثلاث موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية