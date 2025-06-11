شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تأشيرة العمرة الجديدة 1447: تفاصيل هامة للحجاج والمعتمرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تحديث شروط وضوابط إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الدول العربية لموسم 1447هـ، حيث تتضمن القرارات الجديدة تفاصيل حول رسوم الإصدار ومدة الصلاحية وفترة البقاء في المملكة. السعودية رحلات



وحددت الوزارة رسوم إصدار تأشيرة العمرة بمبلغ 300 ريال سعودي (حوالي 80 دولاراً أمريكياً) شاملة الرسوم الإدارية والإلكترونية، مع إمكانية الحصول عليها خلال مدة تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة من استكمال الطلب وسداد الرسوم.



تتميز تأشيرة العمرة الجديدة بمدة صلاحية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ إصدارها، مع إتاحة الإقامة في المملكة لمدة 30 يوماً من لحظة الدخول، ما يمنح المعتمرين مرونة أكبر في تخطيط رحلاتهم وأداء مناسكهم بيسر.



ومن أبرز الشروط المحددة للحصول على التأشيرة: جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وحجز برنامج عمرة شامل عبر المنصات المعتمدة، وتقديم شهادات التطعيم ضد الأمراض السارية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة. السعودية رحلات



كما أتاحت الوزارة إمكانية أداء العمرة للقادمين من الدول العربية بتأشيرات بديلة سواء كانت سياحية أو تجارية سارية، شريطة الحجز المسبق عبر منصة “نسك” الرسمية، مع توفير تأمين صحي إلزامي يغطي الحالات الطارئة أثناء الإقامة.



وتشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد المعتمرين العرب بنسبة 20% مقارنة بالموسم الماضي في ظل هذه التسهيلات والتطويرات المستمرة في منظومة الخدمات والنقل والمرافق.