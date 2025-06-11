شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم مشهور بعد تسمم 42 مواطنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �غلقت السلطات المحلية في محافظة المنيا، جنوب مصر، اليوم الثلاثاء، مطعماً شهيراً في مركز ملوي، وذلك عقب تسجيل عشرات حالات التسمم بين المواطنين الذين تناولوا وجبات من المطعم مساء الإثنين.

وأعلنت مديرية الصحة في بيان أن عدد المصابين بلغ 42 حالة، جميعهم ظهرت عليهم أعراض متطابقة شملت آلاماً حادة في البطن وتقيؤاً متكرراً.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المطعم بعد تلقي بلاغات متعددة من الأهالي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

وأشارت مديرية الصحة إلى أن فريقاً وقائياً تحرك على الفور إلى موقع المطعم، حيث جرى تنفيذ إجراءات احترازية، شملت سحب عينات من الأطعمة لتحليلها في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب تحرير محاضر رسمية لضمان محاسبة المتسببين في الحادث.

وأكدت المديرية أنها تتابع الوضع الصحي للمصابين لحظة بلحظة، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي الكامل لهم ولأسرهم، بينما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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