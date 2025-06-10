شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايام من مصاهرته للعائلة...أحد أقارب الشيخ "الضبيبي" يكشف أول خيانة قام بها "جحاف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أحد أقارب الشيخ علي الضبيبي عن أولى مظاهر "الخيانة"، على حد وصفه، التي ارتكبها القيادي السلالي عبدالسلام جحاف بعد مصاهرته لعائلة الضبيبي.



وقال زين العابدين الضبيبي، في منشور على حسابه الشخصي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، رصده "المشهد اليمني"، إن جحاف لم يكن أهلًا للثقة منذ البداية، مشيرًا إلى أن تحذيرات سابقة من العائلة لم تُؤخذ بعين الاعتبار.



وكتب الضبيبي:

"رغم عتبي وغضبي من الشيخ علي الضبيبي، لكنه يعرف قدر الرجال يا عبدالسلام جحاف، وقدرك واحد زبادي. هذا المنشور أول بشائر ما حذرنا منه؛ لستم أمناء في دخول البيوت، فكيف بالمصاهرة؟ كيف حالك يا عبدالله محمد الضبيبي جديد؟"



وجاء هذا التصريح ردًا على منشور ساخر من عبدالسلام جحاف، الذي قال فيه:

"في ضيافة الشيخ علي الضبيبي، وهو ما قصر... عشانا بزبادي."



واعتبرت أسرة آل الضبيبي هذا التصريح إهانة واضحة، واستهزاءً بزواج جحاف من شقيقة الشيخ علي الضبيبي، في إشارة ضمنية إلى عدم رضاه عن الزواج ووصفه بأنه دون التوقعات.



الجدير بالذكر أن العلاقة بين الطرفين كانت قد توترت في الآونة الأخيرة، وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة والتراشق الإعلامي بين أفراد العائلتين.