شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان توضيحي حول مستجدات فتح طريق الضالع - صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر أعضاء سفراء الراية البيضاء بيان توضيحي حول مستجدات فتح طريق الضالع - صنعاء .

وجاء في البيان الذي تحصل على نسخة منه:

بيان توضيحي

بعد عدة جلسات وعدة لقاءات أجرها "سفراء وأعضاء الراية البيضاء للسلام" بخصوص تنظيم دوام عبور المركبات في خط عدن – لحج – الحبيلين – الضالع – قعطبة – جبارة – دمت – يريم، كنا نأمل أن يكون الدوام على مدار 24 ساعة، حرصًا على تسهيل حركة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

لكن، وبسبب تقارب نقاط التماس والظروف الأمنية المحيطة، لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الترتيب في الوقت الراهن.

وبعد عدد من الحوارات والمناقشات، خرجت لجنة الوساطة بالتوافق على أن دوام عبور المركبات سيكون من الساعة 5 والنصف صباحًا وحتى الساعة 5 والنصف مساءً، وهذا هو الدوام الرسمي المتفق عليه مع جميع الأطراف المعنية.

نرجو من الإخوة المواطنين الالتزام والتقيد بهذا التوقيت حرصًا على سلامتهم وسلامة الجميع، وتعزيزًا لجهود التهدئة وبناء جسور الثقة بين الجميع.