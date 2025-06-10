شكرا لبحثكم عن خبر مدير مكتب قائد القوات المسلحة ومستشار رئاسة الجمهورية يزوران جرحى الجيش في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

قام مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن أحمد العقيلي، ومستشار مكتب رئاسة الجمهورية أحمد الصالح، وعدد من المسؤولين، اليوم، بزيارة عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تفقدوا خلالها أحوال جرحى القوات المسلحة في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في مستشفى عبود العسكري في العاصمة المؤقتة عدن.

واطلع اللواء الركن العقيلي، والمستشار احمد ، ومعهما مدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبدالحكيم الشعيبي، ووكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، من مدير الخدمات الطبية للقوات البرية العميد دكتور عارف الداعري، ومدير مستشفى عبود العقيد دكتور رانيا فرحان، على الحالات الصحية للجرحى، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم خلال تلقيهم العلاج في العناية المركزة وقسم الرقود بالمستشفى، وأبرز احتياجات الجرحى التي من شأنها الإسهام في تحسّن حالاتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ونقل مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العقيلي، ومستشار مكتب رئاسة الجمهورية الصالح، تحايا وتهاني فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واخوانه أعضاء مجلس القيادة، والحكومة، بمناسبة عيد الأضحى، للجرحى الأبطال في جبهات العزة والكرامة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية..متمنيين لهم جميعاً الشفاء العاجل.

وقال العقيلي والصالح " بتكليف من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قمنا اليوم بزيارة عيدية لتفقد أوضاع وأحوال جرحى القوات المسلحة، والتشكيلات العسكرية المدافعة عن حياض الوطن في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية".

وأكدا اهتمام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بأوضاع كافة الجرحى، والحرص على القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه تجاه هؤلاء الأبطال الميامين الذين حققوا أعظم الانتصارات وسطّروا الملاحم البطولية وقدّموا التضحيات الكبيرة بالأرواح الطاهرة والدماء الزكية فداءاً في سبيل الدفاع عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري وإنهاء الانقلاب الحوثي.

من جانبهم أعرب الجرحى، عن تهانيهم للقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى، وسعادتهم بهذه الزيارة للاطمئنان على أحوالهم الصحية..شاكرين حرص القيادة السياسية على اهتمامها ومتابعتها لأحوالهم ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم جرّاء إصاباتهم في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي مدافعين عن حياض الوطن.