شكرا لقرائتكم خبر عن المرتضى: سنكشف عن مصير محمد قحطان ولكن…! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عبدالقادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي، في تصريح لوكالة “سبأ” الحوثية، إن جماعته كانت قد دعت مؤخرًا لإجراء صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من الطرف الآخر، باستثناء تصريحات إعلامية وصفها بـ”الاستفزازية” من قبل ممثلين عن حزب الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بملف السياسي المختطف محمد قحطان.

وأضاف المرتضى أن جماعته سبق أن دعت مرارًا إلى الإفصاح عن مصير قحطان ضمن إطار تفاهمات شاملة، غير أن حزب الإصلاح، حسب زعمه، يرفض الكشف عن مصير عدد من أسرى جماعة الحوثي المحتجزين في مأرب، وهو ما يعطل المضي قدمًا في هذا الملف الإنساني.

وأشار المرتضى إلى أن جماعته سبق وأن وقعت اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة يشمل ملف الأسرى، لكن حزب الإصلاح هو من يرفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا استعداد الحوثيين لتطبيق الاتفاق في أي وقت.

كما اعتبر أن “المواقف الإعلامية” التي يتبناها الإصلاح، دون خطوات فعلية، تعكس عدم الجدية في إغلاق هذا الملف، وأن جماعته ترى أن إنهاء معاناة الأسرى يجب أن يتم بعيدًا عن أي اشتراطات أو ضغوط إعلامية.

وشدد المرتضى على أن جماعته قدّمت ما يكفي من الحجج، وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، محملًا حزب الإصلاح مسؤولية استمرار معاناة الأسرى، بمن فيهم محمد قحطان، الذي لا يزال مصيره مجهولًا منذ اختطافه في أبريل 2015.