شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف مشروب خارجي نتيجة تضرره من القصف الاسرائيلي على ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - - إتلاف : شراب مانجو وشراب برتقال . - الكمية : 1129 كرتون. - بلد المنشأ : السعودية . - تنفيذ : فرع الهيئة بمحافظة الحديدة بالتعاون مع جمارك الميناء والجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص. - سبب الإتلاف : تبين مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود تسريب في العبوات وتلف المنتج نتيجة تضرر الحاوية بسبب قصف العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة مما أدى الى تلف جزئي للكمية في الحاوية .

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