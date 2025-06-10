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أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء في عدن وصنعاء

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أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء في عدن وصنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - ينشر لكم " نافذة اليمن" اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن وصنعاء.

وفيما يلي بيان بأسعار الصرف.

عدن:
الريال السعودي:

شراء: 673

بيع: 676

الدولار الأميركي:

شراء: 2560

بيع: 2580

صنعاء:

الريال السعودي:

شراء: 140
بيع: 140.5

الدولار الأميركي:

شراء: 535
بيع: 540

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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