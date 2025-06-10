شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينشر لكم " نافذة اليمن" اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن وصنعاء. وفيما يلي بيان بأسعار الصرف. عدن:

الريال السعودي: شراء: 673 بيع: 676 الدولار الأميركي: شراء: 2560 بيع: 2580 صنعاء: الريال السعودي: شراء: 140

بيع: 140.5 الدولار الأميركي: شراء: 535

بيع: 540

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