شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف صباح اليوم الثلاثاء في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ينشر لكم " نافذة اليمن" اسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الريال اليمني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن وصنعاء.
وفيما يلي بيان بأسعار الصرف.
عدن:
الريال السعودي:
شراء: 673
بيع: 676
الدولار الأميركي:
شراء: 2560
بيع: 2580
صنعاء:
الريال السعودي:
شراء: 140
بيع: 140.5
الدولار الأميركي:
شراء: 535
بيع: 540
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