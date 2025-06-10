شكرا لقرائتكم خبر عن كاتس يعلق على قصف ميناء الحديدة: يد إسرائيل الطويلة في الجو وفي البحر ستصل إلى كل مكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بسلاح البحرية لتنفيذه الهجوم، الذي وصفه بـ "الناجح"، في ميناء الحديدة باليمن. وقال "يد إسرائيل الطويلة في الجو وأيضًا في البحر ستصل إلى كل مكان"، وفق تعبيره. وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أن تل أبيب حذرت تنظيم الحوثي بأنه إذا استمر في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقى ردًا قويا وسيتعرض لحصار بحري. وفي وقت سابق اليوم أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، أن إسرائيل شنت هجمات على ميناء الحديدة اليمني. وقال الحوثيون، إن الهجوم استهدف أرصفة بالميناء، دون التطرق إلى تفاصيل.

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