شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور خطير...النائب العام يوقف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر قضائية مطلعة إن النائب العام للجمهورية، فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، أصدر أمرًا بتوقيف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن. وأوضحت المصادر أن قرار التوقيف جاء لأسباب لم يتم الكشف عنها رسميًا بعد، مشيرة إلى أن الإجراء سيظل ساريًا حتى استكمال التحقيقات ذات الصلة.

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