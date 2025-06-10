شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل : لم نستخدم الطائرات بالهجوم على الحو ثيين بل هذا الأمر (تطور للمرة الأولى) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش الاسرائيلي انه لم يستخدم الطائرات بهجماته على الحو ثيين . و قال الجيش أن غارات استهدفت ميناء الحديدة نفذ عبر قوات البحرية . وأكد الجيش أن طائراته لم تستخدم هذه المرة وهو تطور جديد بالحرب مع الحو ثيين



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اسرائيل : لم نستخدم الطائرات بالهجوم على الحو ثيين بل هذا الأمر (تطور للمرة الأولى) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.