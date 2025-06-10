شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لبن مبارك بهذه الدولة الكبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورا قيل إنها لحضور رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك مجلسا في مدينة شيكاغو الأمريكية . وقال ناشطون إن بن مبارك اجتمع رفقة آخرون بمجلس يمني بأمريكا . واضافوا : تحدث بن مبارك عن مستجدات الأوضاع باليمن وفترته خلال رئاسة الوزراء . واختتموا : يبدو أن بن مبارك انتقل للعيش بأمريكا حيث تسكن عائلته



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