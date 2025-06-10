شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...وداع في أطهر بقاع الأرض.. وفاة حاج يمني عقب أداء مناسك الحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مساء امس حاج يمني مسن يُدعى محمد عبدالإله، وذلك في مكة المكرمة عقب أدائه مناسك الحج.



وأفادت مصادر من بعثة الحج اليمنية أن الحاج تعرض لحالة إعياء شديدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له، لكنه فارق الحياة بعد وقت قصير.



ويُذكر أن الحاج كان قد أنهى مناسك الحج قبل تعرضه للحالة الصحية التي أودت بحياته.



إنا لله وإنا إليه راجعون.



