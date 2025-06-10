شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الحزام الامني يعلن وفاة الجردمي بعدن ويدعو الى هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّمت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، اليوم الإثنين، تعازيها في وفاة الشيخ أنيس سعد الجردمي، مشاطرةً أسرته وقبيلته مصابهم الأليم، ومعلنةً مطالبتها للنيابة العامة بفتح تحقيق وتشريح الجثة، لكشف ملابسات الوفاة وإعلان النتائج للرأي العام، مؤكدة التزامها بقبول أي نتائج تصدر عن التحقيق.

نص البيان:

بيان تعزية ومواساة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تعزّي القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، في وفاة الشيخ أنيس سعد الجردمي، الذي وافاه الأجل صباح اليوم الإثنين.

وإننا في قيادة الحزام الأمني نرفع أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى قبيلة الجردمي وعموم أبناء كلد ويافع، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإيمانًا منا بأهمية إجلاء الحقيقة، نؤكد في قيادة الحزام الأمني على مطالبتنا للنيابة العامة بسرعة فتح تحقيق شفاف في ملابسات الوفاة، والكشف عن أسبابها، وفقاً للإجراءات القانونية، بما يضمن الإنصاف ويحقق العدالة للرأي العام،واننا معها مهام كانت النتائج

نسأل الله أن يربط على قلوب أهله، ويجبر مصابهم، ويجعل الفقيد من أهل الجنة، وأن يحفظ الجميع من كل سوء

صادر عن:

القيادة العامة لقوات الحزام الأمني

تاريخ 9 / يونيو / 2025م.

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